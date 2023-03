Ersoy anıldı

Gerçekleşen programa Vali Vekili Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat Fidan ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Özlem Şahin, “Tarihe yön veren milletler, yetiştirdikleri eşsiz isimlerle nefes alırlar. Akif de bu eşsiz isimlerin başında gelir. Milletimizi kurtuluş savaşına askeri ve siyasi anlamda hazırlayan Mustafa Kemal Atatürk, cephe gerisinde manevi anlamda hazırlayan da Mehmet Akif Ersoy’dur. Mehmet Akif, Aziz Türk Milletinin tüm dünyaya verdiği mücadeleyi destanlaştıran, kendisi de başlı başına bir destan olan hepimizi isminde tek yürek yapan şairimizdir. Doğru bildikleri uğrunda yaşayan, yenilikçi, cehalet düşmanı, çalışmayı bir ibadet şuuruyla yapan bir fikir insanı, yazar, şair, hatip ve bir bayrak adamıdır. Sessizce ve yalnız yaşadığı hayatın çığlıkları eserleriyle insanlığın yüreğine dokunmuştur. Hayatı eserleri, eserleri hayatı olan nadide bir şahsiyettir. Bir millettin var olması vatanına sahip çıkmasıyla mümkündür. Bizi bir ana kucağı gibi kucaklayan bu toprakları yabancılara çiğnetmemek, bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandırmak, ezan ve kuran seslerini susturmamak her Türkün yaşama sebebidir. Şehadet şerbeti içenlere vefa göstermek gelecek nesillere birlik ve beraberlik içerisinde aynı ideal duyguyu aşılamak hepimizin vazgeçilmez görevidir. Akif, bu düşüncede olan herkese Asım gözüyle bakmış ve onunla teselli bulmuştur. Hayatını milletine adamış insanları ve eserlerini tam olarak anlatmak mümkün değildir. Anlatıldıkça bir daha yaşanılması imkânsız bir hayat örneği sergilediklerini hissederiz. Akif de hepimiz için yaşanılması imkânsız hayat örneklerinden birisi olmuştur. İstiklal Marşı, Türk milletinin ezelden ebede uzanan kaderinin marşıdır. Bu marş Türk milletinin üstün meziyetlerini, kutsal değerlerini ve Türk milletinin tarihine tutulmuş aynadır. Dünyanın zulmüne karşı iman dolu sinelerin verdiği en manidar cevaptır İstiklal Marşı. Her mısrasın da iman damlar coşar bir milletin varoluş destanı olur. Her mısrası yaşanarak yazılan tek milli marştır. Bu marş bir milletin inanç, irade ve azminin ete kemiğe bürünmüş resmidir. Akif’in kendi ifadesiyle ‘Aklımdan ve kalbimden geçenlere kalemimin hızı yetişmiyor’ dediği coşkunun sesidir İstiklal Marşı. ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek bu destanı yazdıran sayısız kahramanı, onu yüreklerimize İstiklal Marşı diye kazıyan şairi rahmet ve minnetle anıyoruz. ” dedi.

Program, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu oratoryo gösterisi, İstiklal Marşının kabulünü anlatan tiyatro gösterisi ve şiirlerin okunması ile son buldu.