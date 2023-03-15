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Eroğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı

Yozgat Sağlık Sen Şube Başkanı Gökhan Eroğlu 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı.

15 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Eroğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı

Başkan Eroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada bütün sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak, sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.
Başkan Eroğlu, “Sağlıkta İnsan Gücü İstihdamı ve Hekimlerin Sorunları Raporu”nu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Türkiye’nin hayat sigortası olan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, bu vesileyle başta fedakâr sağlık çalışanları olmak üzere aramızdan ayrılan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Sahada yaşanan sorunları bilen, gören ve yakından takip eden yetkili sendika olarak, sorunlara çözüm önerileri üreterek, bunları yetkilerle paylaşmayı kendimize misyon edindik. İstişare ve ortak aklın; sorunların çözüme kavuşmasında önemli rol oynadığına inanıyoruz. Bu doğrultuda alanında uzman isimler ve sorunun direk muhatabı olan sahadaki arkadaşlarımızla kapsamlı çalışmalar yaparak, sorunun doğru belirlenmesine ve nokta atışı çözüm önerilerinin ortaya çıkarılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bugün de bu kapsamda hazırlamış olduğumuz, istihdam yetersizliği ile hekimlerin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin raporumuzu paylaşmış bulunuyoruz.” dedi.
SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA SIKINTI YAŞANMAKTADIR
“Sağlık çalışanları; aşırı iş yükü, ücret adaletsizliği, düzensiz ve uzun çalışma süreleri, malpraktis ve şiddet gibi sorunlarla uzunca bir zamandan beri mücadele ediyor” diyen Eroğlu, “Bunun yanında, pandemi ile iş yükü kat be kat artan sağlık çalışanları, insanımıza şifa dağıtmak için insanüstü bir gayretle çalıştı ve halen de bu şekilde çalışmaktadır. Şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki salgın bizlere ülkemizde kısıtlı insan gücü ile yüksek düzeyde sağlık hizmeti sunulduğunu gösterdi. Sağlık sistemimizi yarınlara taşıyacak bu ve benzer çözüm önerilerimizin bir an önce hayata geçirilmesi arzusundayız. Kuruluş gayemiz de mücadelemiz de sağlık emekçilerinin sorunlarını ortadan kaldırıp, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi içindir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramlarını bayram gibi kutlamak isteyen sağlık çalışanlarının, 14 Mart günü alacakları haberlerle yüzlerinin gülmesini temenni ediyoruz.” »Haber Merkezi

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Eroğlundan Tıp Bayramı Mesajı
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