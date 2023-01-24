Erkoç, güven tazeledi

Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Seçimli Kurulu’nda, Başkan Nuri Erkoç, bir kez daha esnafın güvenini kazanarak 6’ncı kez Başkanlığa seçildi.

Başkan Nuri Erkoç, birlik ve beraberliğe vesile olan genel kurula katılan tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür ederek, “Kooperatifimiz Türkiye geneline bakıldığında en güçlü kooperatiflerden birisi. Esnaf ve sanatkarımıza hizmet noktasında hassasiyetle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız ve ekibimizin özverileri ile ortaklarımızın geri dönüşleri ile başarımızı sürekli artırıyoruz” dedi.

Son iki aydır Boğazlıyan’ın gündemini meşgul eden Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Seçimli Genel Kurulu dün yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarihi kalabalığa sahne olan ve saat 10.00’da Boğazlıyan Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’da üyeler tek tek listelerden kontrol edilerek kongre alanına alındı.

Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Nuri Erkoç ile Uğur Paşaoğlu, başkanlık için yarıştı.

“SANDIĞA GİDİLDİ”

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş’ın divan başkanlığında yapılan genel kurulda üyelerin isteği ile sandığa gidildi.

Üyelerin yoğun katılım gösterdiği ve sabah erken saatlerdeki hareketlikle başlayan seçimlerde 1015 oy kullanılırken, Nuri Erkoç, 369 oy farkla seçimi göğüsledi.

Akşam saatlerine kadar süren ve kıyasıya geçen seçimlerde kazanan Nuri Erkoç, oldu. Olağan genel kurula Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, STK temsilcileri, davetliler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kooperatif üyeleri katıldı. Yoğun ilgi gören genel kurulda, divan oluşturuldu. Ardından bilanço, gelir gider tablosu ve çeşitli kararlar üyelerin oylamasına sunuldu.

Tüm kararlar oy birliğiyle alındıktan sonra, kapalı zarf usulü ile oylamaya geçildi. Saat 16:30’da sona eren oy kullanımı sonucunda Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nde mevcut Başkan Nuri Erkoç, güven tazeledi.

Edinilen bilgiye göre, 1015 oyun kullanıldığı seçim sonucunda beyaz oy pusulası ile yarışan mevcut başkan Nuri Erkoç, 691 oy alırken, mavi oy pusulası ile yarışan Uğur Paşaoğlu ise 322 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

“ERKOÇ; TEŞEKKÜR ETTİ”

Seçim sonrası mevcut Başkan Nuri Erkoç, teşekkür konuşmasında; tüm üyelere teşekkür etti, hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Esnaf ve Sanatkarın her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Erkoç, oda kapısının herkese açık olduğunu ve plasman sıkıntının olmadığına değindi, küçük esnaf ve sanatkarların ekonominin ve demokrasinin temel unsurları olduğunu belirtti, “seçimin Boğazlıyan’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“YÖNETİM KURULU”

Kongrede, Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu’na “Nuri Erkoç, Adem Toz, Kadir Sarpdağ, Fatih Ekrem Çam ve Raşit Çınar” Denetim Kuruluna “Bahadır Yener Taşdelen ve Hasan Akdoğan” ve Bölge Birliği Temsilciliğine ise “Nuri Erkoç, Bekir Polat ve Mehmet Aktaş” seçildi. »Haber Merkezi