Erbakan'dan Yozgat çıkarması

Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, Anadolu buluşmaları programı dolayısıyla Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erbakan burada yaptığı açıklamada; “Yozgat'ta Anadolu buluşmaları programlarımızı gerçekleştireceğiz. Genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, komşu illerdeki il başkanlarımız, teşkilatlarımızın da katılımıyla Yozgat'ta tarama programımızı hayata geçireceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında bugüne kadar büyük bir hızla devam ettirdiğimiz Anadolu buluşmaları programlarımızı Yozgat'ta inşallah ifa ediyoruz. Kırşehir'de genel merkez heyetimizle, MKYK üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımızla bu programlarımızı yapacağız. Yeniden Refah Partimize olan teveccüh, ilgi, destek üye sayılarımız her geçen gün büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partimiz İstanbul Sözleşmesi noktasında iklim değişikliği adı altında uygulanmak istenen planlar noktasında nakilsiz toplum adı altında uygulanmak istenen dış güçlerin planları karşısında bugüne kadar ve tabii ki pandemi sürecindeki mücadelesiyle bugüne kadar Milli Görüş farkını ortaya koymuştur. Diğer iktidar ve muhalefet partilerinden ittifaklarda bulunan partilerden diğer tüm partilerden farklı bir duruş göstermiştir. Ve bundan dolayı da milletimizin büyük teveccühüne mazhar olmuştur. Yedi aylık sürede elli dört binin üzerinde yeni üye kaydıyla yüzde yirmi beşlik bir büyümeyi gerçekleştirmiş ve oransal olarak Türkiye'nin en fazla üye kaydeden en hızlı büyüyen partisi haline gelmiştir. Cenabı Allah'a şükürler olsun. Birinci büyük kongremizde on yedi Kasım 2019’da birinci büyük sürprizimizi yaptık. Büyük bir şahlanışı gerçekleştirdik. 40 binden fazla insanın katılımıyla 6 Kasım'da bundan iki ay, iki buçuk ay evvel yine Ankara Arena'da bu sefer 65 bin insanın katılımıyla muazzam bir büyük kongre yaptık. İkinci büyük kongremizi yaptık. İkinci şahlanışımızı gerçekleştirdik. Şimdi inşallah yapılacak olan 14 Mayıs'taki seçimlerde de üçüncü büyük şahlanışımızı gerçekleştirerek milletimizin milli görüş özlemine, milli görüş hasretine inşallah son vereceğiz. Tabii ilk İktidar olunduğunda yapılacaklar bellidir. Milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştireceğiz. Maddi kalkınma için öncelikle denk bütçenin havuz sisteminin gerçekleştirilmesi ve faiz giderlerinin ortadan kaldırılması, faiz canavarına aktarılan milyar dolarların kurtarılması. Bununla beraber israfın kamudaki israfın önlenmesi imtiyazlı holdinglere haksız yere aktarılan imkânların ortadan kaldırılması, millete aktarılması ve partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleri kitabında belirttiğimiz adımlar atılarak bir senede 15 milyar dolarlık zamsız, vergisiz, borçsuz kaynağın ortaya konulması. Bütün bu kaynaklarla yapılacak iş, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, küçük esnafın, alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması için atılacak adımlardır. Nasıl atılacak bu adımlar? Bu söylediğimiz tasarruflarla, bu söylediğimiz milli kaynak paketleriyle ortaya konacak kaynaklar. Ve tabii 10 milyon işsize 1 buçuk milyon üniversite diplomalı işsize iş, istihdam imkanı oluşturmak için yine Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu 81 ilimize 681 Refah Projesi kitabında belirttiğimiz üretime, istihdama yönelik projelerin hayata geçirilmesiyle maddi kalkınma hamleleri hızlı bir şekilde devam ettirilecek. Manevi kalkınma boyutunda da ahlaki ve manevi erozyonun ortadan kaldırılması için atılacak olan adım birincisi eğitimin müfredatın ıslah edilmesi. Nefse esaret yerine nefis terbiyesini esas alan materyalizm yerine maneviyatçılığı esas alan, dünyacı olmak yerine ahiret öncelikli olan bir neslin yetiştirilmesi için eğitim sisteminin müfredatının ıslah edilmesi. İkincisi medyadaki ahlaki erozyona yol açan yayınların ortadan kaldırılması, değerlerimize, kültürümüze, tarihimize uygun yayınlar yapan bir medyanın ihdas edilmesi bununla birlikte ahlaki erozyonun en önemli sebeplerinden yuvaların yıkılmasına yol açar. Batıdan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki kanunların ıslah edilmesi. 6 bin 284 sayılı kanun, bunların bir örneğidir. Ve bununla birlikte ahlaki erozyonun önüne geçmek için ekonominin ıslah edilmesi de sayılması gerekir. Çünkü ekonomik kriz çözülmeden bu ahlaki erozyonun çözülmesi de mümkün olmuyor. Ekonomik kriz yuvaların yıkılmasına, uyuşturucu kullanımına, ahlaki erozyona doğrudan doğruya sebep oluyor. İnşallah medyanın aile ve sosyal politikalar alanındaki kanunların ıslah edilmesi, eğitim sisteminin müfredatın ıslah edilmesi ve ekonomik krizin ıslah edilmesiyle manevi çöküşünde durdurulması inşallah sağlanmış olacak. Milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle aynen 50 senelik geçmişimizde olduğu gibi bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşle yine Refah Partisi'yle inşallah güldüreceğiz. Bu çalışma bu gayretli çalışmalarda bu hedef doğrultusunda yapılmaktadır. İnşallah bugün Yozgat'ta da yarın Kırşehir'de de yapacağımız çalışmaların hayırlı olmasını, bereketli olmasını milletimizin milli görüşe kavuşmasına Yeniden Refah iktidarına kavuşmasına vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha değerli il başkanımıza, genel başkan yardımcılarımıza, MKYK üyelerimize siz değerli basın mensuplarına, aziz milletimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

SEÇİME HAZIRIZ

Cumhurbaşkanlığı genel seçiminin 14 Mayısa alınmasıyla alakalı her zaman hazır olduklarını belirten Erbakan; “Bununla ilgili bir değerlendirmeye ilişkin 300 bine yakın üyemizle 81 il ve 900’den fazla ilçe teşkilatımızla, hanım kollarımızla, gençlik kollarımızla 100 bine yakın sandık baş müşahidimizle ve 16 Kasım'da yaptığımız Türk siyaset tarihine geçen muazzam tarihi büyük kongremizle seçimlere şimdiden hazır olduğumuzu zaten ortaya koymuş olduk. Bunu da her fırsatta ifade ediyoruz. 14 Mayıs'ta da olsa, Haziranda da olsa, bu pazar da olsa Yeniden Refah Partisi baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak inşallah seçimlere girecektir.” ifadelerini kullandı.

GENÇLİĞİ ÖNEMSİYORUZ

Genç seçmenlerin çok önemli bir rol üstlendiğini ve gençleri önemsediklerini belirten Genel Başkan Erbakan; “Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı genç. Nüfusumuz artıyor. Ve gençler de çok önemli bir yekun tutuyor seçmen içerisinde. Ödülü verdi. Tabii gençlere yönelik bizim söylediğimiz bir defa onlara kaliteli bir eğitim vereceğiz. Bunu vaat ediyoruz. Bilimsel kalitesi yüksek. Aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştirilmesi. Bu eğitim, kaliteli eğitim meslek sahibi yapan bir eğitim olacak. Ezbere dayalı, kitabi bilgiye dayalı, gerçek hayattan kopup dünya gerçeklerinden kopuk bir eğitim olmayacak. Meslek sahibi Kaliteli eğitim almış gençlerimize o mesleğini icra edebileceği istihdam imkanını sunmayı vadediyoruz.

İşte 81 ilimize 681 Refah Projesi bunun bir göstergesi ve aynı zamanda da o mesleğini icra ettiği, istihdam edildiği işle, meslekle elde edeceği gelirin gelişmiş ülkeler seviyesinde bir gelir. İnsan onuruna yakışır bir gelir olmasını vadediyoruz. Bulacağımız milli kaynak paketleriyle ve aynı zamanda yapacağımız tasarruflarla ortaya koyacağımız kaynak gençlerimize bu imkanın sağlanmasına vesile olacak. Gençlerimize vaadimiz kamuda işe alımlarda görevlendirmelerde akrabalık, yandaşlık, hemşirelik, torpil değil ehliyet ve liyakat geçerli olacak. Adalet geçerli olacak. Genç seçmenlerimize özet olarak vaatlerimiz bunlardır. Bunların hepsinin örnekleri elli senelik Milli Görüş tarihinde hem merkezi hükümette, iktidarda, hem de belediyelerde, milli görüş belediyeciliğinde ortaya konulmuştur, yaşanmıştır. Şimdi her zaman söylediğimiz gibi yapacağız, edeceğiz demiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak edebiyat yapmıyoruz. Biz bunları zaten yaptık. Yine yaparız diyoruz. Gençlerimize de inşallah bu mesajı buradan vermiş olalım.” diye konuştu.

İTTİFAKIMIZI MİLLETİMİZLE YAPIYORUZ

İttifakı milletle yaptıklarını belirten Erbakan, altılı masanın çalışmalarını değerlendirdi. Erbakan, “İttifakımızı milletimizle yapıyoruz. Altılı masanın da Cumhur İttifakı'nın mevcut iktidarında, dış politikada, ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında aslında ortaya koydukları, milletin faydasına olacak herhangi bir durum görmüyoruz hem masadakilerin söylemleri ortaya koydukları deklarasyon vaatleri, hem altılı masanın üyelerinin daha önce iktidarda bulunduğu zaman yaptıkları icraatlar bu millete bir şey veremeyeceklerini ortaya koyuyor.

Mevcut iktidarın da 20 senelik uygulamaları ve Türkiye'yi özellikle ekonomi alanında getirmiş olduğu nokta bu saatten sonra millete bir fayda getiremeyeceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz ne masa başındakiler, ne de kasa başındakiler ben millete bir hayır gelmeyeceğini, kurtuluşun milli görüşle ve Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade ediyoruz. Milletimizi de bu kurtuluşa Yeniden Refah Partisi'ne davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker // »Alpaslan Demir