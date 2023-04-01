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Enkazın kaldırılmasını istiyorlar

Yozgat'ta devrilen istinat duvarının altında otomobilleri kalan vatandaşlar, enkazın kaldırılarak araçlarının kurtarılmasını istiyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:26
Enkazın kaldırılmasını istiyorlar

Kent merkezi Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta, 25 Mart'ta iki apartman arasındaki çöken istinat duvarının altında kalan park halindeki 11 otomobilin sahibi, sorumluların görevini yerine getirmesini bekliyor.

Otomobil sahiplerinden Güngör Yılmaz, mağduriyetlerinin bir haftadır giderilmediğini ifade ederek, "Araç sahipleri olarak mağduruz, her gün bu enkazı gördükçe moralimiz bozuluyor. Çocuklarımızın psikolojisini etkiliyor. Yaşanan olayın açıklığa kavuşması ve araçların çıkarılması, mağduriyetleri giderecek adımların atılması lazım" dedi.

Mehmet Volkan Demirel de eşinin köyde öğretmenlik yaptığını belirterek, "2 otomobilimiz enkaz altında kaldı, eşim köye kiralık araçla gidip gelmek zorunda kalıyor. Ben işe gidip gelirken zorlanıyorum. Yandaki binanın da kayma riski var" diye konuştu.

Mustafa Çelebi ise "Benim engelli çocuğum var. Onun bir sıkıntısı olduğu zaman nasıl götüreceğim? Kimse ilgilenmiyor. Yetkililerden bizimle ilgilenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. AA

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