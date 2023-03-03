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Engelliler derneğinden destek

Yozgat Bozok Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Akbulut ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla dernek olarak Kahramanmaraş Gaziantep Adana Osmaniye Kilis Hatay Malatya Adıyaman Diyarbakır Şanlıurfa illerine maddi ve manevi destek verdiklerini söyledi.

03 Mart 2023 Cuma 02:18
Engelliler derneğinden destek

Başkan Akbulut dernek binasında yaptığı açıklamada: “Ülkemizde yaşanan asrın felaketinden dolayı yaşanan acı bizleri derinden üzmüştür depremde vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz vefat eden yakınlarına rabbimden başsağlığı diliyorum geride kalanlarına Yozgat Bozok engelliler derneği olarak sabır diliyoruz maalesef hepimizi derinden üzmüş olup rabbim böyle bir acıyı inşallah yaşatmasın ama yine de biz Türk milleti olarak birlik beraberlik içinde hep birlikte Allah’ın izni ile en kısa sürede toparlanıp ayağa kalkacağımıza cani gönülden inanmaktayız inşallah Yozgat Bozok engelliler derneği olarak ayağa kalkacağımıza cani gönülden inanıyoruz Kahramanmaraş Gaziantep Adana Osmaniye Kilis Hatay Malatya Adıyaman Diyarbakır Şanlıurfa Yozgat olarak depremde ve deprem sonrasında her zaman yanınızda bulunmaktayız bizler Yozgat Bozok engelliler derneği olarak 06 Şubattan beri derneğimizce meydana gelen depremzedelere engelli derneği başkanı ve yönetimi ile birlik beraberlik içinde toplanıp toplamda Yozgat ve ilçemiz olarak sorgun ilçesi olarak 8 aileye hem eşya konusunda hem de gıda konusunda dernek olarak elimizden geldiğince halen yardımlarımız devam etmektedir bizler elimizden geldiğince geride kalan kardeşlerimize gereken desteği sağlayacağımıza cani gönülden inanıyoruz şuan depremden etkilenen bir aileye eşyalarına teslim edeceğiz Allah’ın izni ile ve bu konuda bizlere yardımcı olan Yozgat halkı ve üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz rabbim böyle acıyı inşallah bir daha yaşatmasın” diye konuştu. »Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 03.03.2023 09:20
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