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“Enflasyon canavarından kurtarın”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı enflasyonunu yüzde 6.65, yıllık enflasyonu ise yüzde 57.68 olarak açıklamasının ardından dar ve sabit gelirli memur ve emeklinin enflasyonun hızına yetişemediğini ifade eden Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, memur ve emekli enflasyon canavarından kurtarılmadığı müddetçe yoksullaşmanın ve yaşamın çekilmezliğinden kurtulamayacağını söyledi.

05 Şubat 2023 Pazar 02:06
“Enflasyon canavarından kurtarın”

TÜFE’deki 2023 yılı Ocak ayında yaşanan değişime dikkat çeken Taşkın, Ocak ayında çıkan enflasyon oranının şaşırtıcı olmadığını, çünkü çarşı ve pazardaki fiyat etiketlerinin gerçek enflasyonu gösterdiğini söyledi. 
Enflasyonun gerilediği açıklanırken, çarşı ve pazardaki fiyat etiketlerine bu değişimin yansımadığını, etiketteki fiyatların sürekli yükseldiğine dikkat çeken Necip Taşkın, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “TÜİK, 2023 yılı Ocak ayı enflasyonunu yüzde 6.65 olarak açıkladı. Bazı yetkili kişilerin ağzından enflasyonun gerilediğine dair açıklamalar yapıldı, ancak TÜİK’in açıklaması ne yazık ki enflasyonun yükselişte olduğunun sinyalini verdi. Bu yükseliş dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin bu kış donacağının işaretidir! Enflasyonun yükselmesi vatandaşın satın alma gücünün azalması, yaşam maliyetinin artması, temel ihtiyaç maddelerinin temin edilmesinde güçlük yaşanması demektir. Piyasayı olumsuz etkileyerek enflasyon beklentisini yükselten, zincirleme fiyat artışına neden olan enflasyonun kontrol altına alınarak engellenmesi için ciddi mücadele edilmelidir. Lira değer kaybediyor, gelir seviyesinde meydana gelen adaletsizlik derin uçurumlar oluşturdu. Daha yıkıcı etkileri ortaya çıkmadan enflasyonun frenlenmesi zorunludur. Elektrik, doğalgaz, ulaşım, gıda, temizlik, kira ve diğer ihtiyaç maddelerinde fiyat artışı olmuş, ancak memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan artışlar bunu karşılamakta yetersiz kalmıştır. Daha cebe girmeden enflasyon karşısında erimiştir. O halde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına asgari ücrete yapılan artış kadar zam yapılmalı, elektrik ve doğalgazda indirime gidilmeli, vergi dilimi yükseltilerek vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmak suretiyle refahın yükseltilmesi için düzenleme yapılmalıdır.” »Haber Merkezi

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Enflasyon Canavarından Kurtarın
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