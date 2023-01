Enerji Tasarrufu Haftası

Başkan Salman, Ülkemizin yüzde 70’leri aşan enerji ithalat bağımlılığının, ülke ekonomisi ve milletimizin üzerinde enerji fiyatlarını önemli bir baskı unsuru haline getirdiği bilinmektedir. Enerji ithalatı cari açığın yüzde 67’si kadar olan ülkemizde, her yıl ortalama 7,5 milyar dolar yalıtımsızlık ve bilinçsiz enerji kullanımı nedeniyle israf ediliyor.” dedi.

Ortaya çıkan rakamlar, bir aylık cari açığı tamamen kapatabildiği gibi, genel cari açığın da yaklaşık onda birine denk geldiğini belirten Salman, “Ülkemizde kullandığımız enerjinin yabancı kaynaklı, yabancı para birimi ile satın alınan ve ana vanası yabancıların elinde olan bir enerji kaynağı olduğu unutulmamalıdır

Enerji verimliliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması; yeterince değerlendirilmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi; birincil enerji tüketimi ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması, Ülke ekonomimiz için öncelikli hedef olmalıdır. Enerji tasarrufu, yabancı kaynaklı olan enerjiden tasarruf ederek sadece bireysel ve ülke ekonomisine katkı sağlamaz, aynı zaman da hava ve çevre kirliliğinin de tasarruf oranında azalması anlamına gelmektedir. Gelecek nesillere hem ekonomisi güçlü hem de çevre açısından yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyorsak biran evvel enerji konusunda gereken tüm tedbirleri almamız gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

MMO Yozgat İl Temsilciliği olarak enerji sorununun çözümü noktasında her türlü teknik görevi gönüllü olarak kabul ettiklerini söyleyen Salman, “Bu kapsamda, içinde bulunduğumuz Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla vatandaşlarımız enerji tasarrufu ve hava kirliliği noktasında uyarıyor, aşağıda sıraladığımız tedbirleri uyguladıkça hem hava kirliliğini önlemiş olacaklarını hem de şahsi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını kamuoyuna bildiriyoruz. Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacak. Kişilerin “Sıcak Su Kazan Operatörü” kursuna katılarak “Sıcak Su Kazan Operatörü” belgesi almış olmaları, ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan ehliyetsiz kişiler çalıştırılmamalıdır. Doğalgaz sobasının filtreleri ayda bir kez temizlenmeli ya da değiştirilmelidir. Kullanılmayan baca delikleri kapatılmalıdır. Doğalgazlı ısınma aracı alımında verimi yüksek olanları tercih edilmelidir. Bacalı doğalgaz cihazları dolap içerisine yerleştirilmemelidir. Bu durum cihazın ortamdan hava almasını engeller ve verimini düşürür. Doğalgaz tesisatları korunmalı ve kontrol edilmelidir. Kaçaklara karşı dikkatli olunmalıdır. Apartman kapıları kapalı tutulmalıdır. Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlikleri düzenli olarak yapılmalıdır. Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri yetkili kurumlara yaptırılmalıdır. Vatandaşlarımızın kömürlerini “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” olan satıcılardan alması ve bu belgeyi görmeleri gerekmektedir. İlimiz sınırları içinde dökme kömür satışı yasak olup, kömür torbaları üzerinde üretici/ithalatçı firma bilgileri, yakıtın özellikleri ve firma iletişim bilgileri bulunan torba kömürlerin kullanılması gerekmektedir. Petrol koku, mineral yağ, araba lastiği parçaları, lastik, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amaçlı yakılmamalıdır. Tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması gerekmektedir. Kışın oda havalandırması, tam açık pencerelerle kısa süre için yapılmalıdır. Gece/gündüz kullanılmayan alanlar ısıtılmamalı, kapılar kapalı tutulmalıdır. Zaman ayarlı termostat kullanılmalıdır. Termostatlar kapı, pencere ve ısıveren aletlerin uzağına monte edilmelidir. Konuttan bir günden fazla ayrılınması halinde termostat kapatılmalıdır. Termostat 19-20 dereceye ayarlanmalıdır. Bunun üzerindeki her 1 derece, yüzde 6 daha fazla yakıt tüketimidir. Kalorifer radyatörlerinde termostatlı vana kullanılmalıdır. Kış gelmeden önce binalarda ve tesisatlarda ısı kaçağının önlenmesi için yalıtımlar kontrol edilmeli eksik olan kısımlar tamamlanmalıdır. Binanın çatı, duvar ve pencere yalıtımının tam olması halinde; çatı yalıtımında yüzde 20, dış duvar yalıtımında yüzde 15, pencere kapı yalıtımında yüzde 15, sızdırmazlık önlemleriyle yüzde 10 oranında enerji tasarrufu sağlanır. Bu türden ısı yalıtımı inşaat maliyetini en fazla yüzde 3 arttırırken, yıllık yakıt tüketimi ise yüzde 50 azalmaktadır. Radyatörlerin üzeri, önü estetik sebeplerle kapatılmamalıdır. Radyatör arkasındaki duvara folyolu levhalar konulmalıdır. Böylece, yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlamak mümkündür. Pencere ve kapı yalıtımı, yüzde 15 oranında tasarruf demektir. Kalın ve pencereyi tamamen kapatan perdeler kullanılmalıdır. Akışın sürekli olduğu binalarda giriş kapısı, kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmazlığına uygun olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz dışarıda 15 derecenin, içeride ise 20 derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması gerekmektedir. Camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılmalıdır. Böylelikle, kışın ısı kaybında yüzde 40-50, yazın ısı yalıtımında ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkündür. Kuru havada soğuk daha çok hissedilir. Bu nedenle, kışın odalar nemlendirilmelidir. Geceleri ve konuttan uzun süreli ayrılmalarda sıcaklık 15 derecenin altına düşmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Evlerinizdeki normal lambaları tasarruflu lambalarla değiştirerek 5 kat daha az enerji kullanırsınız Satın alırken daha fazla para ödeseniz de A ve üstü enerji sınıfına sahip elektrikli aletleri tercih ederek ortalama enerji tüketiminde yüzde 45 tasarruf sağlayabilirsiniz. Saniyede 1 damla su akıtan musluğunuzu tamir ettirerek yılda 1 ton su tasarrufu sağlayabilirsiniz. Derin dondurucudan çözülmesi için çıkardığınız yiyecekleri buzdolabının içinde çözülmeye bıraktığınızda, bu yiyecekler çözülürken dolaba soğukluk vereceği için enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Buzdolabına sıcak yiyecekler koymak ise tam aksine enerji tüketiminizi artırır. Ütünüzün fişini, ütüleme işi bitmeden birkaç dakika önce prizden çekin ve son çamaşırlarınızı ütünün içinde kalan ısı ile ütüleyin. Çünkü bin 500 Watt bir ütüden 5 dakika tasarruf etmek, 15 Watt bir ampulü 8 saat bedava çalıştırmak demektir. Saç kurutma sürenizi yüzde 10 azaltarak yüzde 10 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi dolu çalıştırınız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi