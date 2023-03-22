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“En iyi şekilde sahip çıkacağız”

Sarıkaya ilçesinde, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından program düzenlendi. 

22 Mart 2023 Çarşamba 02:00
“En iyi şekilde sahip çıkacağız”

Düzenlenen programa Kaymakam vekili Recep Aydın ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel beraberinde kurum amirleri ile birlikte katıldı. 
Programda Kaymakam vekili Aydın, şehit ve gazilerin ailelerini yakından tanıma fırsatı buldu.
Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen öncülüğünde her hafta dernek binasında düzenlediği programa ilk kez katılan Aydın, yaptığı konuşmada “Şehitlerimiz en değerli olan canlarını bizim için feda ettiler. Bizlere düşen onların emaneti olan siz yakınlarına en iyi şekilde sahip çıkmaktır.” ifadelerini kullandı.
Daha sonra program İlçe Müftüsü Zühdü Elveren’in Kuran-ı Kerim okuyarak şehitlerin ruhuna dua etmesiyle sona erdi. »Haber Merkezi

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En Iyi şekilde Sahip çıkacağız
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