Emniyet’ten operasyon

Müdürlükten yapılan açıklamada; “İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir şaşın ikametinde yapılan aramada 87,3 Litre Kaçak Alkol, 4 Adet Kartuş, 1 Adet ruhsatsız Tüfek ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanun kapsamında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi