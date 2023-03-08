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Emniyet’ten operasyon

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü 01-28 Şubat 2023 tarihleri arasında yaptığı operasyon bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Emniyet’ten operasyon

Emniyette yapılan açıklamada; “Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 01-28 Şubat tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonunda 725 adet sentetik ecza hap, 95,39 gram Bonzai maddesi. 21 Extacy maddesi, 7,52 gram eroin maddesi,129,78 gram metamfetamin maddesi, 2010 lira para, 22 adet zehir madde kulanım ve paketleme aparatları, 9,96 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda 58 şüpheli şahıs yalandı. 9 şüpheli şahıs tutuklandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak Zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur Şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Emniyetten Operasyon
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