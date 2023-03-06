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Emniyet bilgilendiriyor

Yozgat İl Emniyeti Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memurlar, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

06 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Emniyet bilgilendiriyor

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve işletmelerde kadınlara açıklamaların yazılı olduğu broşürde verirken, öte yandan, kadınlara yaşayacakları her hangi bir olumsuzluk durumunda emniyet güçlerine ulaşmalarını sağlayacak KADES uygulamasını da anlattı. Vatandaşlar, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nün bu benzer konularda yapmış oldukları bilgilendirme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. 
KADES Nedir?
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi´ne ulaşabiliyorlar. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği ?Kadın Destek Uygulamasını (KADES)?, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.03.2023 09:13
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