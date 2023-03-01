Emektarlarla buluştu

Belediyede çalışarak ilçeye hizmet sunan ve emekli olan personellerle bir araya gelen Başkan Karaca, plaket taktim etti.

Her zaman yanlarında olduklarını belirten Karaca, “Dünden bugüne, ilçemize belediye çalışanı olarak hizmet etmiş olan emektar hemşerilerimizle bir araya geldik. İlçemize ve belediyemize vermiş oldukları hizmetler nedeniyle tüm hemşerilerimiz adına iyi dileklerimizi ve teşekkürlerimizi ilettik. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu ömürler dileriz.” dedi. »Haber Merkezi