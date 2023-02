“Sendikamıza emanet ettiğiniz emeğiniz emin ellerde.” diyen Başkan Zararsız yaptığı açıklamada; “Şimdi dayanışma, omuz omuza yaralarımızı sarma, birlik olma zamanıdır. Hizmet İş Sendikamız siz üyelerimiz adına, depremden etkilenen 40 bin üyemize, toplamda 100 Milyon Afet Yardım Desteği kararı aldı. Ayrıca, üyelerimizin yaşadıkları kayıpları sağlıklı bir şekilde tespit edebilmek için ‘Hizmet-İş Afet Destek Platformu’ kurulmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda, madden ve manen yardımlarımız gerçekleştirildi. İlk andan itibaren üyelerimizin, vatandaşlarımızın sizlerden aldığımız desteklerle yanındayız.” şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikasının Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 40 bin üyesine toplamda 100 milyonu bulan Afet Yardım Desteği yapmaya karar verdiklerini açıklayan Başkan Zararsız, “Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu olarak depremden etkilenen 10 ildeki 40 bin üyemize toplam 100 milyon liralık Afet Yardım desteği yapma kararı aldık. Hizmet-İş Sendikası olarak, bu zor günlerin atlatılması için üyelerimizin yanındayız ve her zaman onlara destek olmaya devam edeceğiz. Konfederasyonumuz Hak-İş’in ve Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikası olarak, Kahramanmaraş’ta meydana gelen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yıkımlara neden olan depremde kaybettiklerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hizmet-İş olarak depremin yaralarını sarabilmek için depremin ilk anından itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik. Sendikamızda kriz masası oluşturduk ve ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Afet İşleri Komitelerimizin oluşturduğu arama kurtarma ekibimiz Konfederasyonumuz Hak-İş koordinasyonunda Hak Umut Timi ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’a hareket etti. Enkazdan yaralıları kurtarmak için canla başla çalışan komite üyelerimiz 3 yaşındaki Gökçe kızımızı ve annesi Vildan’ı enkazdan sağ salim çıkardı. Hizmet-İş Sendikası olarak, Konfederasyonumuz Hak-İş’in AFAD ile koordineli bir şekilde başlattığı ‘Hak-İş ile Birlikte depremzedelere Sen De El Uzat’ yardım kampanyasına 3 milyon lira bağışta bulunduk. Ayrıca, Genel Merkezimiz ve şube başkanlıklarımız tarafından depremden zarar gören üyelerimize ve vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere hazırlanan mont, bot, eldiven, iç giyim gibi giysilerin yanında battaniye, uyku seti, ısıtıcı tüp, powerbank, çocuk bezi, temizlik malzemeleri ve gıdadan oluşan yardım malzemeleri de deprem bölgesindeki üyelerimize ve depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki üyelerimizin her birine 2 bin 500 lira olmak üzere 100 milyon liralık Afet Yardım desteği yapma kararı aldık. Ayrıca depremden etkilenen üyelerimizin yaşadıkları kayıpları sağlıklı ve sistemli bir şekilde tespit edebilmek için ‘Hizmet-İş Afet Destek Platformu’ kurulmasını kararlaştırdık. Üyelerimize göndereceğimiz kısa mesajlarla www.hizmetisdestek.org.tr web sitemizden ‘Hizmet-İş Afet Destek Formu’nu doldurmalarını talep edeceğiz. Hizmet-İş olarak, bütün gücümüzle üyelerimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün acımız ne kadar büyükse, gayretimiz ve dayanışmamız da o kadar büyük. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Cenabı Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması ve sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Bölgede arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere canla başla çalışan tüm gönüllülere kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız bölgedeki tüm ekiplerimizle ve vatandaşlarımızla. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker