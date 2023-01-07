Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01

Elveren öğrencileri ağırladı

Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren Baraklı, Mahallesi Kur'an Kursu öğrencilerini makamında ağırladı.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Elveren öğrencileri ağırladı

Müftü Elveren ’in kendilerini kabulünden ve ziyaretten memnuniyetlerini ifade eden misafirler yeni cami inşaatında kullanmak üzere nakit bağışında bulundular. Daha sonra Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu'ndaki öğrencileri ziyaret ettiler.
Yapılan hatim duası ve cemaatle kılınan öğle namazından sonra vedalaşarak kurs binasından ayrıldılar.
Müftü Elveren başta kurs öğreticisi Zeynep Güler hoca hanım olmak üzere bütün bayanlara, yaptıkları ziyaret ve bağış ve hafız adayı kızlara verdikleri manevi destek için teşekkür etti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 17:13
Anahtar Kelimeler:
Zühdü ElverenSarıkayamüftülüğüSarıkayaElveren öğrencileri Ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta kar
Yozgat’ta kar
Vatandaşlar memnun
Vatandaşlar memnun
Pazar esnafına ziyaret
Pazar esnafına ziyaret
Adli sicil kayıtları silindi
Adli sicil kayıtları silindi
Toplantı yapıldı
Toplantı yapıldı
Ödüller takdim edildi
Ödüller takdim edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim