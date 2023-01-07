Elveren öğrencileri ağırladı

Müftü Elveren ’in kendilerini kabulünden ve ziyaretten memnuniyetlerini ifade eden misafirler yeni cami inşaatında kullanmak üzere nakit bağışında bulundular. Daha sonra Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu'ndaki öğrencileri ziyaret ettiler.

Yapılan hatim duası ve cemaatle kılınan öğle namazından sonra vedalaşarak kurs binasından ayrıldılar.

Müftü Elveren başta kurs öğreticisi Zeynep Güler hoca hanım olmak üzere bütün bayanlara, yaptıkları ziyaret ve bağış ve hafız adayı kızlara verdikleri manevi destek için teşekkür etti. »Haber Merkezi