Elmalı güven tazeledi

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanlığına 4’üncü kez seçilen Eyyup Elmalı, genel kurulda destek veren vermeyen tüm delegelere teşekkür ederek, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarım politikalarının üreticinin menfaatine etkin bir şekilde yürütülmesi için bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye’de olduğu gibi Akdağmadeni’nde de en önemli projeleri çiftinin faydasına sunmaya çalıştığını hatırlatan Elmalı; “Konumu itibariyle tarım ve hayvancılığa daha elverişli olduğu için bölgemizde gelişimine katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Genel kurulumuzda bizi yalnız bırakmayanlara, sürece katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu. »Haber Merkezi