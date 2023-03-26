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Elleriyle yemek dağıttı

Boğazlıyan Belediyesi tarafından ilçe halkına sıcak yemek hizmeti veriliyor.

26 Mart 2023 Pazar 02:35
Elleriyle yemek dağıttı

Bizzat yemek dağıtımı noktasında duran Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yemekleri de elleriyle böldü.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Ramazan ayında birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla sıcak yemek hizmeti verildiğini söyledi.
Yemek dağıtımı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Coşar, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik ve iyilik duygularımızı yeşerten Ramazan ayında iftar sofralarını kurmaya, sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Ramazan paylaşmaktır. Gönüllerin merhamet dolduğu, kardeşliğin ve dayanışmanın ayı olan Ramazan’ın ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Ramazan-ı Şerifimizin tekrardan mübarek olsun.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi 
 

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