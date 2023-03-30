Elitaş ve Vergi Dairesi Şeflerinden toplantı

Yapılan görüşme hakkında bir açıklamaya yapan Yozgat Defterdarlığı Vergi Dairesi şefi Rızvan Kılıç, “Türkiye’de değişik kamu kurumlarındaki kamu şefleri için 3600 ek göstergeye dahil edilmediği için torba yasada 3600 kamudaki şeflerin 3600 ek göstergeye dahil edilmesi taleplerini dile getirdik. Spontane gelişen bir görüşmeyi ve taleplerimizi Mustafa Elitaş’a aktarma fırsatı bulduk. Mustafa Elitaş ise bu konuyu ilgili yerlere aktaracağını söyledi” dedi. Haber Merkezi