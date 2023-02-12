“Elimizden geleni yapacağız”

Soba üretimi Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Boğazlıyan Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal bölümleri tarafından çadır sobası üretimi yapılıyor.

Liselerdeki Metal İşleri Alanına ait atölyede devam eden üretime okulun öğretmenleri ile bir grup öğrenci katılıyor.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ihtiyaç olduğu sürece çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yazıcı, "Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile Boğazlıyan Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz metal bölümleri tarafından ise deprem bölgesinde kullanılmak üzere çadır içi soba üretimi çalışmalarına başlamışlardır. Sobanın yanı sıra ihtiyaç duyulan soba borusu ve maşa gibi ürünleri de üretiyoruz." dedi.

Türk toplumunun kenetlendiğini vurgulayan Yazıcı, "Bizler yaşanan bu üzücü olay nedeniyle bir nebze elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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