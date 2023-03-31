Eksiklik değil farklılık

Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Otizm hakkında bilgilendirmede bulunan Şehir Hastanesi Çocuk Gelişim Uzmanı Şuheda Kılıç, bu konuda farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Çocuk Gelişim Uzmanı Şuheda Kılıç, “2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ olarak ilan edilmiştir” dedi.

Çocuk Gelişim Uzmanı Şuheda Kılıç, en etkili tedavi yönteminin ise otizme yönelik bir eğitim olduğunu kaydetti.

“ERKEKLERDE 3-4 KAT DAHA FAZLA”

Otizmin sebebinin hala bilinmemekle birlikte genetik faktörlerin rol oynayabileceğini de söyleyen Çocuk Gelişim Uzmanı Şuheda Kılıç, “Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizmin sebebi hala bilinmemekle birlikte genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerinde rolü olabileceğini göstermektedir. Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik bir eğitimdir. Her birey farklı olduğu için verilen eğitimlerde bireyin öğrenmesine, sosyalleşmesine ve iletişimine katkıda bulunacak şekilde farklı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“FARKLILIKLARI BİRLİKTE FARK EDELİM”

Şehir Hastanesi Otizm Merkezi’nde Şuheda Kılıç açıklamasına şu şekilde devam etti; “Yozgat Şehir Hastanemiz bünyesinde 2022 Ekim ayında hizmete açılan Otizm Merkezimizde, otizm şüphesi olan ya da otizm tanısı almış bireylerle etkileşim temelli erken müdahale programı uygulanmaktadır. Bu program kapsamında otizm tanısı almış çocuk ve ailesine 6 ay içerisinde toplam 350 saati geçen bir eğitim desteği uygulanmıştır. Erken müdahale programımıza talep, ihtiyaç dâhilinde artarak devam etmektedir. Bu hizmeti vermemiz için Çocuk Gelişim Uzman’larına desteğini esirgemeyen Sayın Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan’a teşekkür ederiz. Otizm eksiklik değil farklılıktır, farklılıkları birlikte fark edelim.” Haber Merkezi