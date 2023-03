Ekolojik okuryazarlığı konuşulacak

SORGED 31 Mart 2023 tarihinde saat 21.30’da "Ekolojik Okuryazar Olmak" başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, kontenjanın sınırlı olduğu toplantı hakkında bilgi verdi.

“ÇEVRE SORUNLARIYLA DAHA ETKİLİ MÜCADELE”

Düzenlenecek toplantı hakkında açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Ekolojik Okuryazarlık, doğal dünyayı ve çevreyi anlamak ve korumak için gerekli olan bilgi, beceri ve anlayışa sahip olmayı ifade etmektedir. Her geçen gün karşılaştığımız çevre sorunlarıyla daha etkili mücadele etmek için ekolojik okuryazar olmak, günümüz dünyasında temel taşlar arasında yerini almaktadır. Ekolojik Okuryazar Olmak eğitimimiz ile gezegenimizin sınırları, çevre sorunları, sürdürülebilir yaşam önerileri, iklim değişikliği ile mücadele, doğal kaynakların korunması gibi konularına değineceğiz. Ekolojik Okuryazar Olmak toplantısı online düzenlenecek olup, herkese açık ve ücretsizdir. Kontenjan 100 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara etkinlik hakkında SMS gönderilecektir” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK PROJE YAPTI”

Toplantıda konuşmacı olarak bulunacak Cengiz Kasak hakkında da bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2022 yılında mezun olmuştur. 2012 yılından beri Sivil Toplum çalışmalarına katılan Cengiz Kasak, Gençlik ve Spor Bakanlığında Proje Çalışanı olarak çalışmaktadır. 2018 yılında Sivil Yaşam Derneği ile Gençlik alanında çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Sivil Yaşam Derneği bünyesinde Ankara Yerel Kurulu Dış İlişkiler Direktörlüğü, Ankara Yerel Kurul Başkanlığı, Sivil Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Eurodesk İrtibat Kişisi ve Ekolojik Okuryazarlık Eğitmeni olarak çalışmalarda bulunmuştur. 53 şehirde verdiği Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi ile 1000'den fazla gence ulaşmıştır. 2018 yılında Let's Do It Türkiye Ankara İl Temsilcisi, 2019 yılında Let's Do It Türkiye İç Anadolu Bölge Direktörü ve 2020 yılı itibariyle Let's Do It Türkiye Ülke Koordinatörü olarak çalışmalarda bulunmuştur. 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hayata geçirdiği Vizyon Kulübü'nün koordinatörü olarak görev almaktadır. 2022 Temmuz itibariyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Proje Biriminde görevlendirilmiştir. Cengiz Kasak çevre ve gençlik alanında birçok proje koordine etmiş ve yönetmiştir” dedi. Haber Merkezi