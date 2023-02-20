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Ekmek üretimi başladı

Hatay’ın Hassa ilçesinde Yozgatlı Esnaf Odaları tarafından kurulan çadır ve konteyner kentlerin elektrik tesisatını yaparken, depremzedeler için ekmek üretimine de başlandı.

20 Şubat 2023 Pazartesi 09:24
Ekmek üretimi başladı

Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Endonezya tarafından Hassa'da kurulan Sahra Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Vali Polat, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından Hatay’ın Hassa ilçesinde görevli arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden depremzede vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Allah’ım Böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Devletimizin tüm imkânları ve vatandaşlarımızın yardımlarıyla deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın geçici olarak barınmalarını sağlamak için konteyner kent kurulmaya devam ediyor. Hayatı normale döndürmek için hep birlikte çalışıyoruz. Devlet millet el ele.” İfadelerini kullandı. Alpaslan Demir

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Ekmek üretimi Başladı
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