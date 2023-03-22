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Ekipler Şanlıurfa’da

Sorgun Belediyesi tarafından, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinin ardından ekipler görevlendirildi. 

22 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Ekipler Şanlıurfa’da

Adıyaman ve Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur sele neden oldu.
Sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman’a destek amacıyla Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci tarafından gönderilen ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak anında çalışmalara başladı. 
Şanlıurfa’da görevli Sorgun Belediye personeli, Mehmetçik ile ele ele vererek şehri selin kalıntılarından arındırıyor.
Yapılan temizlik çalışmalarının yansıra ekipler vatandaşların temiz su ihtiyaçlarını da karşılıyor. 
Her zaman vatandaşların yanlarında ve destekçileri olduklarını belirten Başkan Ekinci, “Sel felaketinin yaralarını sarmak için seferberiz. Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacını karşılıyorlar.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ekipler Şanlıurfada
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