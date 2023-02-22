Ekipler sahada

Yozgat merkez ve ilçelerin kalan depremzede vatandaşlar için Toplum Sağlığı Merkezi gezici sağlık ekipleri saha çalışmalarını sürdürüyor.

Birinci basamak sağlık hizmetleri arasında yer alan gebe, lohusa, çocuk izlemleri, kronik hastalıklar gibi sağlık konularında gezici sağlık ekipleri hizmet veriyor.

1 doktor ve 4 yardımcı sağlık personelinden oluşan gezici ekipler depremzede vatandaşların konakladığı toplu yaşam alanlarında; gebe, lohusa, bebek izlemleri yapmakta, eksik aşıların tamamlanması, kronik ve bulaşıcı hastalıkların izlemi ve tedavisi, sağlık eğitimlerinin verilmesi, çevre sağlığı hizmetleri sunmakta. »Haber Merkezi