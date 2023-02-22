Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.149,39
ALTIN
1.114,07
DOLAR
18,88
STERLİN
22,88
EURO
20,11

Ekipler sahada

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlı Merkezi personelleri depremzede vatandaşlara yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri vermeye devam ediyor. 

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Ekipler sahada

Yozgat merkez ve ilçelerin kalan depremzede vatandaşlar için Toplum Sağlığı Merkezi gezici sağlık ekipleri saha çalışmalarını sürdürüyor. 
Birinci basamak sağlık hizmetleri arasında yer alan gebe, lohusa, çocuk izlemleri, kronik hastalıklar gibi sağlık konularında gezici sağlık ekipleri hizmet veriyor. 
1 doktor ve 4 yardımcı sağlık personelinden oluşan gezici ekipler depremzede vatandaşların konakladığı toplu yaşam alanlarında; gebe,  lohusa, bebek izlemleri yapmakta, eksik aşıların tamamlanması, kronik ve bulaşıcı hastalıkların  izlemi ve tedavisi, sağlık  eğitimlerinin verilmesi, çevre sağlığı hizmetleri sunmakta. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ekipler Sahada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvendeyiz!
Güvendeyiz!
Et ürünlerine yoğun ilgi
Et ürünlerine yoğun ilgi
Adım adım takip ediyor
Adım adım takip ediyor
“Birlikte güçlüyüz”
“Birlikte güçlüyüz”
YOBÜ’den duyuru
YOBÜ’den duyuru
Çocuklara kucak açtı
Çocuklara kucak açtı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim