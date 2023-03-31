Ekipler Hassa’da

İl Özel İdaresi ekipleri, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı içerisinde yıkılan ek hizmet binasının enkazını kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Hatay Hassa’nın birçok noktasında çalışmalar yürüten ekiplerin çalışmalarını aktardı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “Hatay Hassa'nın birçok yerinde çalışmalarına devam eden ekiplerimiz Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı içerisinde yıkılan ek hizmet binası enkazını kaldırmak üzere çalışmalarına başladılar. Hatay'da 53’üncü gün” ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi