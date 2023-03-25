Ekili alanlar incelendi

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday ve arpa ekili tarım alanlarında hastalık ve zararlıların kontrol altına alınması amacıyla Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı, Pas-Kök Çürüklüğü ve Zabrus (Ekin Kambur Böceği) arazi kontrolleri gerçekleştirdi.

İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kontrollerin fenolojik gözlem metodu kullanılarak yapıldığını belirterek şu ifadelerde bulundular:

“İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz teknik personelimiz tarafından fenolojik gözleme dayalı hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmek ve erken müdahale etmek amacıyla buğday ve arpa ekili olan tarım alanlarında Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı - Pas-Kök Çürüklüğü - Zabrus(Ekin Kambur Böceği) arazi kontrolü yapılmıştır. Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı, buğday yetiştirilen birçok bölgede önemli kayıplara neden olmaktadır. Özellikle buğdayı enfekte eden ‘’Septoria tritici’’ fungusunun neden olduğu Septorya Yaprak Lekesi hastalığı, zarara yol açmaktadır. Hastalık ilk olarak en alt yapraklarda, çevre şartlarına ve çeşidin duyarlılığına göre de üst yapraklarda kırmızı-kahverengi lekeler şeklinde görülmektedir. Çiftçilerimizin arazilerini kontrol etmesi önemli verim kayıpları oluşmaması için üreticilerimizin pas ve septorya hastalıklarına rastlaması durumunda Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünleri ile mücadele yapmaları tavsiye edilmektedir. Üreticilerimize bu hastalığın oluşmaması için özellikle dayanıklı çeşit kullanmaları, derin sürüm yapmaları, erken ekimden kaçınmaları, bitkinin ihtiyacından fazla azotlu gübre kullanılmamaları ve ekim nöbeti uygulamaları önerilmektedir.” dedi.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçemizdeki tüm köylerde fenolojik gözlemlerin yapılacağının altını çizdiler. »Haber Merkezi