Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.031,98
ALTIN
1.211,97
DOLAR
19,05
STERLİN
23,50
EURO
20,51

Ekili alanlar incelendi

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, buğday ve arpa ekili alanlarda arazi kontrolleri yaptı.

25 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Ekili alanlar incelendi

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday ve arpa ekili tarım alanlarında hastalık ve zararlıların kontrol altına alınması amacıyla Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı, Pas-Kök Çürüklüğü ve Zabrus (Ekin Kambur Böceği) arazi kontrolleri gerçekleştirdi. 
İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kontrollerin fenolojik gözlem metodu kullanılarak yapıldığını belirterek şu ifadelerde bulundular:
“İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz teknik personelimiz tarafından fenolojik gözleme dayalı hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmek ve erken müdahale etmek amacıyla buğday ve arpa ekili olan tarım alanlarında Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı - Pas-Kök Çürüklüğü - Zabrus(Ekin Kambur Böceği) arazi kontrolü yapılmıştır.  Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı, buğday yetiştirilen birçok bölgede önemli kayıplara neden olmaktadır. Özellikle buğdayı enfekte eden ‘’Septoria tritici’’ fungusunun neden olduğu Septorya Yaprak Lekesi hastalığı, zarara yol açmaktadır. Hastalık ilk olarak en alt yapraklarda, çevre şartlarına ve çeşidin duyarlılığına göre de üst yapraklarda kırmızı-kahverengi lekeler şeklinde görülmektedir. Çiftçilerimizin arazilerini kontrol etmesi önemli verim kayıpları oluşmaması için üreticilerimizin pas ve septorya hastalıklarına rastlaması durumunda Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünleri ile mücadele yapmaları tavsiye edilmektedir. Üreticilerimize bu hastalığın oluşmaması için özellikle dayanıklı çeşit kullanmaları, derin sürüm yapmaları, erken ekimden kaçınmaları, bitkinin ihtiyacından fazla azotlu gübre kullanılmamaları ve ekim nöbeti uygulamaları önerilmektedir.” dedi.
Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçemizdeki tüm köylerde fenolojik gözlemlerin yapılacağının altını çizdiler. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ekili Alanlar Incelendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son başvuru tarihi 8 Mayıs
Son başvuru tarihi 8 Mayıs
Köy yolları iyileştiriliyor
Köy yolları iyileştiriliyor
Veda töreni düzenlendi
Veda töreni düzenlendi
İftarını depremzede vatandaşlarla yaptı
İftarını depremzede vatandaşlarla yaptı
Bin kişiye iftar
Bin kişiye iftar
Uyum süresi sona eriyor
Uyum süresi sona eriyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim