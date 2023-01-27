Ek gelir sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdür Y ardımcısı Aslı Erdoğan ve beraberindeki heyet inşaat alanında incelemelerde bulundu.

DSİ 12. Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada; Sorgun Sarıhamzalı Göleti bölge insanına ek gelir sağlanacak. Temelden 36.50 metre yüksekliğinde ve 21.000.000 metre küp su biriktirme hacmine sahip. Projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve milli ekonomiye 10 milyon 434 bin 103 lira katkı sağlanması hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir