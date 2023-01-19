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Eğlenerek öğreniyorlar

Yozgat’ta birinci sınıf öğrencilerinin harfleri daha kolay daha eğlenceli ve etkili öğrenebilmeleri adına her harf için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

19 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Eğlenerek öğreniyorlar

TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Hakan Ertaş tarafından uygulanan “Her Harf Bir Etkinlik” projesi doğrultusunda harfleri çeşitli etkinliklerle öğreniyorlar. Velilerin de destek olduğu proje ile bu zamana kadar 71 etkinlik yapılırken öğrenciler de harfleri daha kolay, kalıcı ve etkili bir şekilde öğrenmiş oluyor.
Bu doğrultuda Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli personeller, TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlkokulu birinci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek ‘J’ harfinin öğrenilmesinde öğrencilere destek oldu. Öğrencilere ‘Jandarma’ yazılı tablo ve çeşitli hediye veren ekipler daha sonra öğrencilere “Tim Jandarma” isimli çizgi film izlettirdi. Jandarma ekipleri birinci sınıfların okuma bayramı etkinliğine de katılarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliklerle öğrenilen harflerin öğrencilerde daha kalıcı olduğunu belirten sınıf öğretmeni Hakan Ertaş, “Biz bugün ‘J’ harfini çocuklarımıza öğrettik. Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli memur arkadaşlar sınıfımızı ziyaret ettiler. Şu ana kadar ki bütün harflerimizin her birini etkinlikle öğrendik. Sayın valimizi ziyarete gittik, velilerimiz sınıfımızda yarışmalar düzenledi. Sınıfımıza motor ile geldik, horoz getirdik. Farklı etkinliklerle harfleri çocuklara hem görerek hem yaşayarak hem de hissederek öğretmeye çalıştık. Projemizin ismi her harf bir etkinlik projesi. Bu etkinliklerle harfler çocukların aklında daha kalıcı bir halde alıyor. İnşallah olumlu sonuçlar alacağız.” dedi.
Öğrenciler ise her harfte etkinlik düzenlediklerini belirterek etkinliklerde hem öğrenip hem de eğlendiklerini söyledi. »İHA

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Eğlenerek öğreniyorlar
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