Eğlenerek öğrendiler

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Ortaokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda Ramazan programı gerçekleştirildi.
Atatürk Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Hoş Geldin Ramazan" programı düzenlenerek öğrencilere Ramazan’ın önemi anlatıldı.
Ramazan hakkında çocuklara bilgi verilirken programda eğlenceli vakit de geçirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce program hakkında, “Programda Kuran-ı Kerim tilaveti, koro, şiir dinletisi, Haragöz Hacivat, Ramazan çekilişi yer aldı. Programı düzenleyen okulumuz idare, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi