Eğlenceli vakit geçiriliyor

Deprem bölgesinden Yozgat’a gelen gençler sesim, Ebru Sanatı çalışması yapıp, Akıl ve Zeka Oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Bozok Yurdunda çeşitli etkinlikler ve kurslar düzenlendiğini belirten Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi KYK Bozok Yurdunda ağırlarken bakanlığımızın talimatları doğrultusundan İl Müdürlüğü olarak Gençlik ve Spor çalışanlarından Deprem Destek gurubu oluşturuldu. Gurubumuzda; spor uzmanı, antrenör, gençlik çalışanı, psikolog, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanı eğitmenler ve gönüllüler bulunmaktadır. Destek gurubumuz ile çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. 0-5 yaş gurubundaki çocuklarımıza okul öncesi faaliyetler yaparak Aile ve Sosyal Politikalardan gelen psikolog eşliğinde destek verirken 5 yaş üstü çocuklarımıza bir program dahilinde ve dönerli olarak spor, resim faaliyeti, Ebru faaliyeti, Akıl ve Zeka oyunları faaliyeti, Satranç faaliyeti, sinema etkinliği Çizgi ve Animasyon filimler, izleterek zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Faaliyetler esnasında Psikoloğumuz tarafından çocuklarımızda bir davranış farklılığı görülür ise o çocukla doğal ortamda görüşme yapılıyor. Ayrıca Kadınlara yönelik sabah sporu yapılmakta. Yine kadınlara yönelik öğleden sonrada örgü ve el işi faaliyeti planlanmaktadır. Bu şekilde deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi bir nebze de olsa depremde yaşanmışlardan uzaklaştırıp kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz.” dedi. »Haber Merkezi