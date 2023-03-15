Eğitimler başladı

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında okullara atanan öğretmenleri adaylık eğitimlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy yalnız bırakmadı.

Öğretmenler ile birlikte eğitimlere katılım sağlayan Aksoy, “2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında okullarımıza atanan öğretmenlerimizin adaylık eğitimleri başladı. Eğitimin ilk gününde genç öğretmenlerimizle birlikte olduk. Adaylık eğitiminin önemi hakkında konuşmalar yaparak bir nevi mentörlük yapmaya çalıştık. Nesillerimizi emanet ettiğimiz genç öğretmenlerimizin sevgili öğrencilerimize, okullarımıza ve eğitim sistemimize önemli katlılar sunması için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.” dedi. »Selma Şahin