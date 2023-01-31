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Eğitim verildi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni göreve başlayan yardımcı sağlık personeline temel modül eğitimi verildi. 

31 Ocak 2023 Salı 02:00
Eğitim verildi

Acil Sağlık hizmetleri eğitim birimi tarafından 23 -27 Ocak 2023 tarihleri arasında, yeni göreve başlayan yardımcı sağlık personeline ve hiç eğitim almamış Personele Temel Modül eğitimi düzenlendi. 
Temel Modül Eğitimi uygulamalarının da anlatıldığı beş gün süren eğitim Çilem Hazer, Zeliha Salman, Halime Nur Erden ve Mustafa Doğan tarafından verilmiş ve sonrasında sınavda başarılı olan katılımcılara temel modül eğitim sertifikası verildi.  »Haber Merkezi

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Eğitim Verildi
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