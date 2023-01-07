Eğitim iş’ten indirim talebi

Tuygun yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Öğretmenevlerinde uygulanan indirimlerin devam etmesi ve tüm eğitim emekçilerinin faydalanması için Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazdık. Bakanlığınıza bağlı öğretmenevlerinin başta öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarına işlevsel olarak yeterince hizmet veremediği bilgileri sendikamıza ulaşmıştır. Polisevleri, orduevleri, karayolları ve DSİ misafirhaneleri vb. gibi kurumların, kamu çalışanlarına hem konaklama hem de sosyal tesislerden yararlanma imkânı olarak uygun koşullar sağladığı görülmektedir. Bu kurumsal yapılar düşünüldüğünde, öğretmenevleri ekonomik koşulları zorladığı için başta öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları tarafından tercih edilememektedir. Ayrıca sahil ve turizmin yoğun olduğu yerlerdeki öğretmenevlerinde konaklayanların büyük çoğunluğunun eğitim çalışanı olmadığı, adı öğretmenevi ancak en çok yararlananların siyasiler ve toplumun diğer kesimleri olduğu, adeta ticari kurum şekline dönüştüğü yönünde bilgiler sendikamıza ulaşmıştır. Ülkemizdeki diğer kamu kurumlarının sosyal konaklama- misafirhaneleri ve evleri kendi çalışanlarını mağdur etmemektedir. Eğitim İş sendikası olarak aynı hizmet anlayışını öğretmenevlerimizden de bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24 Kasım - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında sunduğu konaklamada yüzde 50, tesislerden yararlanmada yüzde 30 indirimli fiyat uygulaması bütün eğitim çalışanları arasında öğretmenevlerine karşı olumlu bir algı oluşturmuştur. Eğitim İş Sendikası olarak eğitim çalışanlarının kendi evi gibi benimseyeceği öğretmenevi algısını yeniden oluşturma düşüncesiyle öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına yıl boyunca yüzde 50 oranında indirim uygulanmasını talep ederiz.” »Haber Merkezi