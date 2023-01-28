Eğitim görevlisi alınacak

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Bilim ve Teknoloji, Kültür-Sanat, Yabancı Diller, Değerler, Mesleki Beceriler alanlarında Bakanlığımız bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacak.

Başvurular 1-12 Şubat 2023 tarihleri arasında istenilen evraklarla birlikte Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel faaliyet birimine yapılacak.

Başvuruların Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hükümet Konağı 3. Kat Merkez / Yozgat adresine yapılabileceği belirtildi.

Başvurusu Şartları Yozgat’ta, spor branşlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacak.

İSTENEN BELGELER

Vesikalık fotoğraf

Eğitim mezuniyet belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olup olmadığına dair SGK tescil ve hizmet dökümü

Varsa;

Pedagojik formasyon belgesi

Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi

Yabancı dil belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)

Sabıka kaydı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;

Kurumlarından alacakları izin belgesi

Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge. »Haber Merkezi