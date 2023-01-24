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Eğitim düzenlenecek

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından 28 Ocak 2023 tarihinde "Etkili CV Hazırlama ve e-Posta Yazma Teknikleri Eğitimi" düzenlenecek.

24 Ocak 2023 Salı 02:00
Eğitim düzenlenecek

Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Tecrübe ve kıymetli eğitimlerle donanmış da olsanız, muhteşem enerjilere de sahip olsanız, binlerce adayın arasından fark edilmenizi sağlayan ilk basamak özgeçmişinizdir dedi.
Uğuz eğitimle alakalı yaptığı açıklamada; “İş bulmak için atılacak ilk adım profesyonelce yazılmış bir özgeçmiştir. Özgeçmiş bilgilerin sıralandığı bir listeden çok sizin reklamınızı yapan bir araçtır. Herhangi bir iş başvurusunda bulunmadan önce mutlaka etkili hazırlanmış bir CV sunmanız şarttır. Özgeçmişiniz doğru hazırlanmış olmalıdır ki yaptığınız başvuruda binlerce adayın içinde sizi öne çıkarsın. Bu online eğitim programı adayı ön plana çıkarabilecek birçok teknik ve taktik sunmaktadır. Özgeçmiş, gencin sadece geçmişini değil, geleceğini de ifade etmektedir. İş arayan gençler onlarca hatta yüzlerce iş başvurusunda bulunmalarına rağmen neden olumlu cevap alamadıklarından, hatta hiç geri dönüş alamadıklarından yakınırlar. İstatistiklere göre bunun en önemli sebeplerinin başında CV’lerinde yaptıkları hatalar gelmektedir. Bu eğitim sayesinde, Etkili Özgeçmiş (CV) yazma tekniklerini öğrenerek, bu bilgileri özgeçmişinizde uygulamanız, binlerce siyah boncuğun bulunduğu CV havuzunda beyaz boncuk olarak dikkat çekmenizi ve fark yaratmanızı sağlayacaktır. Böylece mülakata davet edilme ve işe kabul edilme şansınızı, rakiplerinize göre katbekat artırmış olacaksınız. Kendinizi özgeçmiş üzerinde doğru ifade etmeyi öğrenirken, iş arayan diğer adayların arasından farkınızla öne çıkmanızı sağlayacak ipuçlarını da öğrenmiş olacaksınız. İş arama sürecinde kullanılan üslup, mülakata davet edilmeniz için önemlidir. İş arama süresince ve iş hayatında başarılı olabilmek için doğru iletişim kurmamız gerekir. Kimliğinizin doğru yansıtılması için etkili bir e-posta ve yazışma teknikleri önemlidir. Bu eğitimle iş arama süresince sizin için etkili e-posta kullanımı ve gereken resmi yazışmaları öğrenebileceksiniz.  E-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğreterek iş arama sürecinde başarılı bir görüşme gerçekleştirmeyi öğretecektir. Eğitimde, gençler iş hayatının önemli bir parçası olan kurumsal e-posta ve resmi yazışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almayı sağlayacak püf noktaları öğrenecek. Eğitim sonunda, kolay ve pratik yazışma yöntemlerini öğrenecek ve iş yazışmalarındaki profesyonel kalıplara hâkim olacak” İfadelerini kullandı.
Eğitimin 28 Ocak 2023  Saat 10:00'da başlayıp, 17:00'de sona ereceğini belirten Uğuz, 16-30 yaş arası gençler başvuru yapabilir. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Eğitim Sorgun'da düzenlenecektir.” dedi. »Haber Merkezi

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Eğitim Düzenlenecek
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