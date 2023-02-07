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Eğitim düzenlendi

Eğitim Kurumları Bünyesinde faaliyet gösteren; yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı işletmeleri çalışanlarına yönelik Hijyen ve Gıda Güvenirliği eğitimi düzenlendi.

07 Şubat 2023 Salı 02:00
Eğitim düzenlendi

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “02.02.2023 tarihinde Valilik eğitim salonunda; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak koordinasyon ile İlimizde Eğitim Kurumları Bünyesinde faaliyet gösteren; yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı işletmeleri çalışanlarına yönelik Hijyen ve Gıda Güvenirliği Eğitimi yapıldı. 
Eğitim sabah ve öğleden sonra iki aşamalı olarak gerçekleştirildi Yaklaşık olarak 100 kişinin katıldığı eğitim ve bilgilendirme toplantısında;   işletme çalışanlarının dikkat edeceği hijyen gereklilikleri ve gıda güvenliği konularında Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Başak Köse, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Adaleti Kübra Erkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Öğretmen Maşide Büyüksoy ‘ un yaptığı sunumlar ile bilgilendirme ve akabinde gerçekleştirilen soru ve cevap bölümü ile eğitim tamamlanmıştır.” İfadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

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Eğitim Düzenlendi
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