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Eğitim başarıyla tamamlandı

Yozgat Valiliği İl Afet ve Acil Durum ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından,  Bozok Üniversitesi personeline yönelik olarak verilen "AFAD/Acil Durum Farkındalık Eğitimi" tamamlandı.

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Eğitim başarıyla tamamlandı

Hafif arama kurtarma, psikososyal destek, ilk yardım ve yangın olmak üzere 4 farklı alanda eğitim alarak başarı gösteren  AFAD destek gönüllüsü olan 8 kişiye düzenlenen törenle belgeleri verildi.
Bozok Üniversitesi senato salonunda düzenlenen törene Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Yozgat  İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş  ve AFAD destek gönüllüsü  olan personel katıldı.
Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla verilen AFAD/Acil Durum Farkındalık Eğitimine Üniversiteden 30 personel katıldı. 15 personel belge almaya hak kazandı.
Belge takdim töreninde  konuşan Yozgat  İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde AFAD destek gönüllü olan personele yönelik  Yozgat  İl Afet ve Acil Durum ve Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 farklı alanda farkındalık eğitimi verildiğini söyledi. 
Eğitime katılan 15 kişinin AFAD destek gönüllüsü olduğunu belirten İbiş, “AFAD/Acil Durum Farkındalık Eğitimini başarı ile tamamlayan arkadaşlarımız artık Yozgat Bozok Üniversitesi’nin arama kurtarma ekibini oluşturacak kişiler konumunda yer alıyor. Doğal afetlerde sahada olacak AFAD destek gönüllüsü olan arkadaşları tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da,  AFAD/Acil Durum Farkındalık Eğitimlerine katılarak birer AFAD destek gönüllüsü olarak  topluma ve insanlığa fayda sağlayacak çalışmalarda bulunacak üniversite personellerinin bu farkındalığı benimsemelerinin takdire şayan olduğunu söyledi.
Gönüllü olarak eğitime katılan ve  sadece kendilerini merkeze almayıp  toplum ve kurum yararına faydalı olmayı benimsemelerinden mutluluk duyduğunu belirten Karadağ konuşmasının devamında: “Ülkemiz hepimizin bildiği gibi deprem bölgesi. Kültürümüzden gelen sözler vardır. Tedbir alacaksın, taktir Allah’ındır. Deprem başta olmak üzere bir çok doğal afetle  karşı karşıya kalabilme riskimiz var. Topluma fayda sağlayacak, gönüllülük esnasına dayalı böyle bir eğitime katılmış olmak gerçekten takdire şayan. Üniversitemizde gönüllü olarak 15 arkadaşımız belge almaya hak kazandı. Üniversiteler bu tür farkındalıkların oluşmasının öncü kurumları olmalıdır. Üniversitemizde AFAD  gönüllüsü  olan arkadaşlarımızın olası afet durumunda sahada olduklarını görmek takdire şayan. Dolayasıyla yardıma muhtaç  her canlının mahzur kaldığı bir yerde ona müdahale edip,  ona dokunmak ve hayata döndürmek çok insani bir durum. İnşallah her hangi bir afetle  ne ülkemiz, ne de ilimiz karşı karşıya gelmez. Her insan bir dünyadır. Bir insanı kurtarmak bütün dünyayı  kurtarmak gibidir. Biz o düsturla hareket ediyoruz. Bu düşüncelerle AFAD gönüllüsü olan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, özveri ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı
Konuşmaların ardından AFAD/Acil Durum Farkındalık Eğitimlerini başarı ile tamamlayan Üniversite AFAD destek gönüllüsü olan personele  belgelerini verildi. »Haber Merkezi

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Eğitim Başarıyla Tamamlandı
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