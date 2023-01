Ebeveynlere seminer

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Sosyolog Merve Er tarafından, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet modellerinden faydalanan kişilere ve halka yönelik “Etkili ve Yetkin Ebeveynlik” konulu seminer verildi.

Toplantıda Yozgat 2023 Yılı Eğitim Planı kapsamında Aile ve Sosyal Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) doğrultusunda düzenlenen seminerde katılımcılara “Ebeveynlerin çocuğuna karşı sorumlulukları, etkili ebeveynlik, iş birlikçi ebeveynlik, tutarsız anne baba tutumu, kardeş kıskançlığı/çözümleri, tek ebeveynlik, anne ve baba ve çocuk arasında olumlu iletişimi engelleyen etmenler, ergenlik dönemi” konuları hakkında bilgi verildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi meslek elemanı Sosyolog Merve Er yaptığı konuşmada; “Günümüzün hareketli, hızla değişen ve yoğun hayat temposunda ebeveyn olmak eskisinden daha zor. Ortaya çıkan ve çocuklarımızı tehdit eden pek çok sorunla başa çıkmanın en etkili yolu, onları doğru ve etkili yaklaşımlarla kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde büyütebilmektir. ” dedi.

Her anne ve baba en azından 18 yaşına gelene kadar çocuğuyla ilgili bazı sorumluluklara sahip olduğunu kaydeden Er, ebeveynin sorumluluklarını şöyle sıraladı: “Çocuğun bakımı, Çocuğun korunması, Çocuğun eğitimi, Çocuğun ruh sağlığının zedelenmemesi, Çocukla kaliteli zaman geçirme, Çocuğun hayatı ve geleceği hakkında doğru kararlar alma, Çocukla sağlıklı bir iletişim kurabilme, Çocuğa duygusal anlamda destek verebilme, Çocuğun masraflarını karşılayabilme.”

Etkili ebeveynlik konusuna da değinen Er, “Etkili ebeveynlikte karı koca iş birliği içerisinde hareket ederler, çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesinde eşit sorumluluk alırlar. Çocuklarının bakımı konusunda tek bir ebeveynin üzerine yüklenmekten özenle kaçınırlar. Çocuklarını can kulağı ile etkili bir şekilde dinler ve sadece söylediklerini değil söylemediklerini de duyabilmeye, hissettiklerini anlamaya çalışırlar. Çocuklarını oldukları gibi kabul ederler. Her koşulda sevgi, saygı, anlayış, hoşgörü ve şefkat dolu yaklaşımlarını kaybetmemeye gayret ederler.” diye konuştu.

Ebeveynliğin, çiftler boşanmış bile olsa, anne ve baba arasında işbirliğini gerekli kılan bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Er, “Anne babanın zaman zaman çocuklarının bakımı, eğitimi, disiplini, onlar hakkında verecekleri kararlar konusunda aralarında tartışmaları, yol ve yöntemleri belirlemeleri gerekir. Çocuklarıyla ilgili neyin iyi olduğuna beraberce karar verirler. Birbirlerinin annelik ve babalık haklarına saygı duyarlar.” şeklinde konuştu.

“Gün içerisinde uzun süreyi okulda geçiren çocuğunuzun evde kaldığı kısıtlı sürede, huzurlu ve mutlu olmasına gayret edin. Özellikle sabah evden çıkmadan önce huzursuzluk yaratmamaya, kalbini kırmamaya özen gösterin. İyi anne baba olmak, çocuğun her istediğini yerine getirmek, onu oyuncaklara boğmak, tıka basa doyurmak, elinde tabakla peşinde koşmak, büyüdüğü halde kıyafetlerini giydirmek vb. değildir. Çocuğunuza sevginizi ve şefkatinizi hissettirmeye çalışın.” ifadelerini kullandı. Seminer katılımcılara uygulanan “yeşeren annelik” etkinliği le sonlandırıldı.

