E-devlet üzerinden yapılabiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmet sunan PTT AŞ, yürüttüğü çalışmalarını her geçen gün geliştirirken aynı zamanda hizmetlerini dijitale taşıyor. Bu sayede iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.

PTT AŞ’nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri; kendileri adına yatan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu hizmetlerin yanında ayrıca PTT AŞ üzerinden yapılan kurum ödemelerini sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile beraber elektik tüketim desteği fatura ödeme hizmeti ve doğal gaz tüketim desteği ile fatura ödeme ve abone / sözleşme numarası güncelleme işlemleri de online olarak yapılabiliyor.

E-Devlet üzerinden PTT AŞ’nin online hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar iki farklı yol izleyebiliyor. Sunulan hizmetlere e-Devlet kanalı üzerinden direkt aratılarak veya e-Devlet kanalındaki kurumlar sekmesinde PTT AŞ’nin altında listelenen hizmetlerden ulaşılabiliyor. İkinci yol olarak ise, PTT AŞ’nin internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasının giriş ekranında yer alan direkt yardım ekranına yönlendirecek “Sosyal Yardım Ödemeleri” butonuna tıklanarak hizmetlere ulaşmak mümkün.

PTT AŞ ÜZERİNDEN YAPILAN KURUM ÖDEMELERİNİN SORGULANMASI VE HESABA AKTARILMASI İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Hak sahipleri adına yapılan ödemeler, e-Devlet sisteminde “PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma” hizmeti aracılığıyla PTT hesaplarına ya da başka banka hesaplarına EFT yapılabiliyor.

“Hesabıma Aktar” hizmeti ile EFT yapılırken hak sahibinin ismi ve EFT yapılacak IBAN numarasına ait ismin uyuşması gerekiyor. Hesap-isim uyumsuzluğu sebebiyle gün içerisinde kişiye ulaşmayıp iade edilen EFT işlemi olması durumunda, hak sahibinin yardım tutarı ekranda yeniden EFT yapılabilecek şekilde görüntüleniyor.

PTT AŞ ÜZERİNDEN YAPILAN ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ İLE FATURA ÖDEME HİZMETİ

Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri e-Devlet üzerinden “Elektrik Yardımı ile Fatura Ödeme” başlığı aratılarak ulaşılabiliyor. Hak sahipleri yardım tutarını görüntüleyip mesken türündeki faturalarını ödeyebiliyor.

Hizmette yer alan “Fatura Öde” butonu ile yönlendirilen ödeme ekranında ödenmek istenen faturanın ait olduğu kurum seçilip “Abone No” bilgisi girilerek aboneye ait borçlar görüntülenebiliyor.

Elektrik tüketim desteği ödemelerinde, yardım tutarının fatura tutarından büyük olması halinde yardımdan mahsup edilerek, “Ödeme Yap” butonuna basıldığında kartsız olarak ödeme işlemi tamamlanıyor. Yardım tutarının fatura tutarının tamamını karşılamadığı durumda ise, yardım tutarından kalan ve müşteri tarafından ödenmesi gereken fatura farkı ekranda görüntülenerek, kredi kartı veya debit kart ile ödenebiliyor. Yapılan işlemler bir gün sonra ekrana yansırken, gerçekleştirilen ödeme sonradan iptal edilemiyor.

Hak sahipleri elektrik tüketim desteğinden her ay bir kez yararlanabilirken; yardım yalnızca mesken tipi tarifelerde kullanılabiliyor. Ayrıca faturanın hak sahibi adına olması şartı aranmıyor.

PTT AŞ ÜZERİNDEN YAPILAN DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ İLE FATURA ÖDEME HİZMETİ

Doğal Gaz Tüketim Desteği ile fatura ödemeleri için e-Devlet üzerinden “Doğal Gaz Yardımı ile Fatura Ödeme” başlığı aratılarak ulaşılabiliyor. Bu hizmet vasıtasıyla hak sahipleri kendilerine tanımlanan doğal gaz ödeme yardımlarını görebiliyor ve faturalarını ödeyebiliyor.

''Fatura Öde” butonu ile yönlendirilen ödeme ekranında ödenmek istenen faturanın ait olduğu kurum seçilerek aboneye ait borçlar görüntülenip ödenebiliyor. Ayrıca bu hizmette faturanın hak sahibi adına olması şartı aranmıyor.

Yardım tutarının fatura tutarından fazla olması halinde tutar yardımdan mahsup edilerek, "Ödeme Yap" butonuna basıldığında kartsız olarak ödeme işlemi tamamlanıyor. Yardım tutarının fatura tutarının tamamını karşılamadığı durumda ise kalan tutar ekranda görüntülenerek online işleme açık kredi kartı veya debit kart ile ödenebiliyor.