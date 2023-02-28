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Düzenleme yapılmasını talep ettik

Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 42. maddesi çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

28 Şubat 2023 Salı 02:00
Düzenleme yapılmasını talep ettik

Şerefli yaptığı açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, deprem felaketinin yaşandığı il ve ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarının, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 42. maddesi çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ettik. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında; fiziki altyapının, konutların ve kamu hizmet binalarının çökmesi, ağır hasarlı veya kullanılamaz hale gelmesi, günlük hayatın idamesinin devletin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle mümkün olabilmesi, depremden etkilenen bölgelerde öğretmenlerin çalışma şartlarında ve eğitim-öğretim hizmetinin sunumunda kaçınılmaz olarak esaslı değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu şartlar altında deprem sonrası bölgede öğretmenlerde ve eğitim-öğretim hizmetinde oluşan hassasiyetler, çalışma şartları, hizmetin devamındaki zorluklar göz önünde bulundurularak; depremden etkilenen il ve ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı olarak değerlendirilmelidir. Nitekim emniyet personeli yönünden bu tür bir düzenleme yapılarak depremden etkilenen bölgelerde yapılan görevler şark hizmetinden sayılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı da benzer bir uygulamayı öğretmenler yönünden eğitim kurumları özelinde hayata geçirmelidir" ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

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Düzenleme Yapılmasını Talep Ettik
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