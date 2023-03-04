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DUYGULANDIRAN MEKTUP

Depremzede ailenin 4 çocuğundan biri olan 5. sınıf öğrencisi Fatma Zehra kendilerine Çekerek ilçesinden yardım gönderen hayırseverleri unutmadı.

04 Mart 2023 Cumartesi 02:00
DUYGULANDIRAN MEKTUP

Hatay'da depremde evi ağır hasar alan 12 yaşındaki Fatma Zehra'nın köyüne yardım getiren ekiplere yazdığı mektup duygulandırdı. Minik kız "Siz benim gökyüzündeki duamın yeryüzündeki cevabısınız" ifadelerini kullandı. 
Ekiplere teşekkür eden Fatma Zehra, "Onlar tanıdığım en iyi insanlar, ailem dışında kimse beni bu kadar sevmemişti" dedi. 

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen 3 büyük deprem, 11 ilde çok sayıda can ve mal kaybına neden olurken, Hassa’ya bağlı Eğribucak Köyünde evleri ağır hasar alan 6 kişilik Antep ailesi çadıra yerleşmek zorunda kaldı. Depremzede ailenin 4 çocuğundan biri olan 5. Sınıf öğrencisi Fatma Zehra kendilerine Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yardım gönderen hayırseverleri unutmadı. Hayırseverlere gönderdiği mektupla teşekkür eden minik Fatma, “Siz benim gökyüzündeki duamın yeryüzündeki cevabısınız” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan mektup, herkesi duygulandırdı.
Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Fatma Zehra kendisine yardım eli uzatan hayırseverlere seslenerek, ”Dünyada bize yardım gönderen insanlar kadar iyileri görmedim. Allah onlardan razı olsun hepsine çok teşekkür ederiz. Annem ve babamdan sonra bizi kimse bu kadar sevmemişti. Büyüyünce Başhekim olmak istiyorum. Okuluma çok özledim okuluma gitmek istiyorum” diye konuştu. »İHA

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DUYGULANDIRAN MEKTUP
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