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Duyarsız kalmadı!

Yıllar önce Fransa’ya taşınan Yozgatlı gurbetçi bir ailenin kızı olan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketine duyarsız kalmadı.

20 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Duyarsız kalmadı!

Fransa’da yaşayan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, bir derneğin topladığı yardımları, kendi kullandığı tırıyla deprem felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş’a ulaştırdı. Gülfem Zengin, “Şu an 4 bin 300 kilometre yol geldim. Yorgunluk stres hissetmiyorum. Yoldan gelirken biraz evleri gördüm. Hepsi yıkılmış.” dedi.
4 yıldır tır kullanan Gülfem Zengin, bir dernek öncülüğünde toplanan yardımları Kahramanmaraş’a ulaştırdı. 6 ülke geçtiğini ifade eden Zengin yolculuğunun 4 gün sürdüğünü söyledi.
“BENİM ELİMDEN GELEN SADECE FRANSA’DAN TÜRKİYE YARDIM GETİRMEKTİ”
Depremlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Gülfem Zengin “Depremi duyduk. Akraba, iş arkadaşları, hepimiz üzüldük. İlk günler baya zor geçti. Videoları izlediğimizde haberlerde ve sosyal mecrada kalbimiz ikiye bölünüyor. Buraya niçin geldim. Benim tır şirketim var. Benim elimden gelen sadece Fransa’dan Türkiye yardım getirmekti. Elimdeki imkanlar bunlardı. 6 ülke geçiyoruz. Sonra Türkiye giriş yapıyoruz. Benden önce 4 ve 5 tır gönderilmiş. Salı günü çıktım. Toplam 4 gün oluyor. Mont, elbise, kıyafet hepsi sıfır. Kedi, köpek maması su ilaç malzemeleri hepsi içinde” şeklinde konuştu.
“ŞU AN 4 BİN 300 KİLOMETRE YOL GELDİM”
Duygularını ifade eden Zengin, “Şu an 4 bin 300 kilometre yol geldim. Yorgunluk stres hissetmiyorum. Yoldan gelirken biraz evleri gördüm. Hepsi yıkılmış. Haberlerde görmek başka canlı görmek başka. Şuan hep huzurlu kazasız belasız yardımları getirdim” dedi. »İHA

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Duyarsız Kalmadı
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