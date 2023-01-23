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“Düşünce özgürlüğü kılıf yapılamaz!”

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, "İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi bir akıl tutulmasıdır." dedi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
“Düşünce özgürlüğü kılıf yapılamaz!”

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç’teki nefret eylemleri hakkında Twitter’dan yaptığı açıklamada, "İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesi bir akıl tutulmasıdır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümeti'ni ve polisini kınıyorum. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. Düşünce özgürlüğü, milyarlarca Müslümanın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur’an’a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa Orta Çağ ilkelliğinin göstergesidir. İsveç Hükümeti'ni, Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı marifet zanneden günümüz Ebu Cehilleri'ne karşı yasal tedbirler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum. Kur’an, Allah’ın kelamıdır. Kur’an’a düşman nice Ebu Cehil geldi geçti, kıyamete kadar da nicesi gelip geçecek. Hiçbir Ebu Cehil Kur’an’ı aciz bırakamadı, ama Kur’an her Ebu Cehil’i aciz bıraktı. Günümüz Ebu Cehilleri de Kur’an karşısında alçaldıkça alçalacak ve aciz kalacak." ifadelerini kullandı. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Düşünce özgürlüğü Kılıf Yapılamaz
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