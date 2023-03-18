‘Düşmanlar bozguna uğratılmıştır’

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Vatan toprağını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen koruyan kahraman ecdadımızın izinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çanakkale; Türk milletinin hürriyet ve istikbali mevzubahis olduğunda yazdığı destanı sonsuza dek hatırlatacak şehitler diyarı olduğunu belirten Irgatoğlu, “Çanakkale’yi anlamlı kılan bir başka hususiyeti de, bir milletin aynı ülkü etrafında birlik ve beraberlik içerisinde toplanmasıdır. Bu kenetlenme sayesinde Türk milletini yok etmek isteyen düşmanlar bozguna uğratılmış ve yeni zaferlere ilham kaynağı olmuştur. Ebediyen sürecek olan bu birlikteliği de kimse yıkamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Irgatoğlu, “Çanakkale zaferi vatanı ve milleti için canlarını feda eden yüz binlerce kahramanın yazdığı destandır. Milletimizin Çanakkale’de kazandığı zafer, tüm dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bizlere emanet edilen bu topraklar, bu vatan ilelebet bizim kalacaktır. Türk milleti bu zafer ile birlikte ‘Çanakkale Geçilmez!’ sözünü tarihe silinmeyecek şekilde yazdırmış ve yedi düvele en güzel cevabı vermiştir. Çanakkale Zaferi ayrıca Kurtuluş Savaşı için ışığımız oldu. Bizler atalarımızın bize bıraktığı emaneti ilelebet koruyacak ve savunacağız. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi. »Haber Merkezi