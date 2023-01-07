Yozgat'ın önde gelen büyüklerinden Mehmet Özel tarafından öğrencilere söyleşi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda Mehmet Özel “Dünden Bugüne Yozgat” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Yozgat’ın kuruluşundan Çapanoğullarına, Çerkez Ethem baskınından Yozgat’ta son yetmiş yılda tarihi, ekonomik, kültürel hatıralara temas eden Mehmet Özel, dünden bugüne önemli kıyaslamalar yaparak bugünlere kolay gelinmediğini; bugün bu imkânlarla bir ilahiyat öğrencisinin daha çok çalışması gerektiğini vurguladı.

Program sonunda fakülte hocalarından Profesör Dr. İsmail Pırlanta ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çalışkan tarafından Mehmet Özer’e teşekkür belgesi verildi. »Haber Merkezi