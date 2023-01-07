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“Dünden bugüne Yozgat”

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami ve Gençlik Topluluğu tarafından hazırlanan “Yıldızdan Mahyalar Projesi” kapsamında söyleşi programı düzenlendi. 

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
“Dünden bugüne Yozgat”

Yozgat'ın önde gelen büyüklerinden Mehmet Özel tarafından öğrencilere söyleşi gerçekleştirildi.
İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda Mehmet Özel “Dünden Bugüne Yozgat” konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
Yozgat’ın kuruluşundan Çapanoğullarına, Çerkez Ethem baskınından Yozgat’ta son yetmiş yılda tarihi, ekonomik, kültürel hatıralara temas eden Mehmet Özel, dünden bugüne önemli kıyaslamalar yaparak bugünlere kolay gelinmediğini; bugün bu imkânlarla bir ilahiyat öğrencisinin daha çok çalışması gerektiğini vurguladı. 
Program sonunda fakülte hocalarından Profesör Dr. İsmail Pırlanta ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çalışkan tarafından Mehmet Özer’e teşekkür belgesi verildi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 16:54
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Çapanoğullarıçerkez EthemGençlik Topluluğuİlahiyat Fakültesi CamiYozgat Bozok üniversitesiDünden Bugüne Yozgat
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