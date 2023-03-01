Düğenci’den ziyaret

Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için tüm imkânları seferber eden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bir yandan da ilçe halkıyla bir araya geliyor.

Başkan Coşar: “Bizi yalnız bırakmayan, desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen AK Parti İlçe Teşkilatımıza, dostlarımıza, askerlerimize ve tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi