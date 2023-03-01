Düğenci’den ziyaret

Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için tüm imkânları seferber eden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bir yandan da ilçe halkıyla bir araya geliyor.
Başkan Coşar: “Bizi yalnız bırakmayan, desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen AK Parti İlçe Teşkilatımıza, dostlarımıza, askerlerimize ve tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi
Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için tüm imkânları seferber eden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bir yandan da ilçe halkıyla bir araya geliyor.