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Düğenci’den ziyaret

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Belediye Başkanı Gökhan Coşar’a teşekkür ziyareti yapıldı.

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Düğenci’den ziyaret

Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için tüm imkânları seferber eden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bir yandan da ilçe halkıyla bir araya geliyor.
Başkan Coşar: “Bizi yalnız bırakmayan, desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen AK Parti İlçe Teşkilatımıza, dostlarımıza, askerlerimize ve tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

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Düğenciden Ziyaret
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