Dualarla uğurlandılar

Şefaatli İlçe Müftülüğünce Şefaatli Yeşilyurt Cami'nde yapılan Hac uğurlama programı ile hacı adayları yolculuğa uğurlandı. Hacı uğurlama programı Şefaatli İlçe Müftüsü Kur’an okunmasıyla başladı.

İlahiler, Tekbirler, Selavat-ı Şerifler, Hac gafile sorumlusu Ömer Hac ve Umre hacı adaylarını bilgilendirmesi ve İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcının konuşması ile program devam etti.

İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı yaptığı konuşmada “Hac ibadetinde semboller çok önemlidir. Bu sayede her hacımız gönlünde tarihi bir seyahate çıkar, hac onu bu sayede olumlu yönde değiştirir. İşte böylece hacca giden her hacımız annesinden doğduğu ilk günkü gibi günahsız hale gelir. Hepinizin mebrur bir hacla, sağlık sıhhat içerisinde, sizleri seven yakınlarınıza, memleketimize dönmenizi rabbimden niyaz ederim” dedi. »Haber Merkezi