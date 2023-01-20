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Dualarla uğurlandı

Yozgat Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı, yurt hizmetleri Müdürü Hasan Ayan genç yaşta hayata veda etti.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
Dualarla uğurlandı

Ayan, Çapanoğlu Büyük Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından sarıtopraklık mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenaze namazına Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgatspor 1959 Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, daire müdürleri, sevenleri ve ailesi katıldı.
İleri Gazetesi olarak Merhum Hasan Ayan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.  »Haber Merkezi

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