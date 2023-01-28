Dualarla idrak edildi

Akşam namazının ardından, camilere gelen çok sayıda vatandaş namaz kılarak, dua etti. Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesinde kutlanan Regaip Kandili nedeniyle camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid'i Şerif okundu, dualar edildi.

Bilal Şahin Camii'ndeki Regaip Kandil'i programında gecenin öneminden bahseden Müftü Ali Gülden; "Milletimizin gönlünde geçmişten günümüze başta üç aylar olmak üzere mübarek gün ve geceler, eksiklerin tamamlanması ve kusurların tamiri için en üst seviyede hazırlık yapılması gereken zaman dilimleridir. İlahi ihsan ve ikramların diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilme ümitleri, müminlerce heyecanla beklenip gönülden arzulanması af, bağış, ihsan ve ikrama rağbetin habercisi olarak Recep Ayın'ın ilk Cuma gecesi Regaip kandili olarak kutlanmaktadır. Bu gecenin hem Cuma gecesi hem de kandil gecesi olması hasebiyle; Yüce Yaratıcıya açılan ellerin, ona bağlanan gönüllerin ve dillerin boş dönmeyeceği inancını bütün Müslümanlar olarak paylaşmaktayız. Bu vesile ile rağbetimizin neye olduğunu görüp ve neye olması gerektiğini bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulmaktayız. Öyleyse bunun gereği olarak, bu mübarek zaman dilimlerinin; kendimiz, ailemiz, ana-babamız, yakınlarımız, ülkemiz, milletimiz, bütün İslam alemi ve hatta tüm insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olması için dua edelim. Nitekim sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu hususta bizlere şu müjdeyi vermiştir: “ Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar redolunmaz, kabul edilir. Bunlar; Recep ayının ilk Cuma gecesi yani Regaip kandili gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi yani berat kandili gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve kurban Bayramı geceleridir.” Etrafımızı kuşatan bu huzur, af ve bağışlanma iklimini fırsat bilerek, Allah’a karşı kulluk ve şükran borcumuzu, nefsimize, ailemize, içinde yaşadığımız toplum ve ülkemize karşı sorumluklarımızı hatırlama ve varsa eksikliklerimizi gidermek için böyle mübarek gün ve geceleri birer fırsat olarak değerlendirelim. Bu çerçevede, Peygamber Efendimizin üç ayları karşılarken ve üç aylar içerisinde tekrar buyurduğu “ Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan” “Ey Allahım! Bize Recep ve Şaban’ı mübarek eyle ve bizi Ramazana ulaştır.” duasını bizlerde fırsat buldukça tekrar edelim. İslam büyüklerinin tespitiyle Recep ayı tohum ekme, Şaban ayı sulama, Ramazan ayı ise hasat ayıdır. Zira Yüce Rabbimiz bizim zafiyetlerimizi bizden daha iyi bildiği için devamlılık arz eden ibadetlerimizin yanında vakte bağlı olan fakat onları değerlendirenler için büyük kazançlar sağlayan, bu gün ve gecelerle biz aciz kullarına büyük fırsat kapıları açmıştır. Bu inançla, idrak edeceğimiz üç aylar içerisinde tövbe, istiğfar, dua, oruç, sadaka, nafile ibadet, hayır ve hasenatlarımızı artıralım. Bu ayları; kararan kalplerimizin aydınlanması, modern insanın manevi hastalıklarına şifa olması ve dünyamızın bir çok köşesinden yükselip masum canları yakan fitnenin bitmesine vesile kılması için Rabbimize dua ve niyazda bulunalım. Bu duygu ve düşüncelerle üç aylar ve Regaip kandilinizi tebrik eder hayırlara vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim." ifadelerini kaydetti.

BELEDİYE’DEN İKRAM

Öte yandan yatsı namazı sonrası cami çıkışında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlara helva dağıttı.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından da cemaate kandil simidi ve süt ikram edildi. »Haber Merkezi