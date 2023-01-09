Yozgat’ın manevi önderlerinden, gönül dünyamızın büyük mimarı, ilim ve ahlak abidesi, eşsiz insan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’nin ebediyete intikalinin 21’inci seneyi devriyesinde dualarla anıldı.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma programına Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AŞK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

AŞK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin, babası Ahmet Şevki Ergin Efendinin 2002 yılında 96 yaşında ebediyete intikal edinceye kadar ilim ve irfan dünyasına mihmandarlık yaptığını, yaşayışının insanlara hep iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

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